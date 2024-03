Michael Douglas har hovedrollen som Benjamin Franklin i Apple TV+s nye biopic

Apple TV+ elsker tydeligvis en god biografisk film. Ikke bare bidro strømmetjenesten til å finansiere Ridley Scotts epos Napoleon, men den ga også grønt lys for en serie basert på Benjamin Franklin, og spesielt et av de mest innflytelsesrike øyeblikkene i livet hans.

Serien heter ganske enkelt Franklin, og Michael Douglas spiller den ikoniske politikeren og oppfinneren. Serien følger Franklin mens han gjennomfører karrierens "greatest gamble", der han i desember 1776 begir seg ut på et hemmelig oppdrag til Frankrike for å redde USAs uavhengighet.

Serien begynner å vises på Apple TV+ den 12. april, og du kan se trailer, synopsis og plakat nedenfor.

Synopsis: "Basert på Pulitzerprisvinneren Stacy Schiffs bok "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America," "Franklin" explores the thrilling story of the greatest gamble of Benjamin Franklin's career. I desember 1776 er Franklin verdensberømt for sine elektriske eksperimenter, men lidenskapen og kraften hans blir satt på prøve da han - mens skjebnen til USAs uavhengighet står på spill - begir seg ut på et hemmelig oppdrag til Frankrike."