Michael Douglas takker for seg - ingen planer om å fortsette som skuespiller

Michael Douglas, en sprek 80-åring (vel, på en måte), har kunngjort at han trekker seg tilbake fra skuespilleryrket - i hvert fall for nå. Etter nesten 60 år i bransjen og ingen nye roller siden 2022, sier Hollywood-legenden at det er på tide å ta en pause. I en åpenhjertig uttalelse til fansen uttrykte han sitt ønske om å unngå å bli "bare enda en gammel mann som trilles inn på settet som et lik". Sløvt, men rettferdig - og ærlig talt ganske rimelig med tanke på alderen hans.

Hans kamp mot kreft har også spilt en rolle i denne avgjørelsen. Selv om Douglas ikke vil kalle det en full pensjonisttilværelse, gjør han det klart at han ikke har noen planer om et comeback, og at han foreløpig trekker seg tilbake på en elegant måte. Han er for tiden involvert i et lite uavhengig filmprosjekt, men ellers vil han heller tilbringe tid sammen med sin kone, Catherine Zeta-Jones, enn å jakte på en ny stor produksjon.

Etter flere tiår med nonstop-arbeid velger Douglas hvile, restitusjon og familie fremfor å slite med enda en rolle. Og selv om han lar døren stå litt på gløtt, er budskapet klart: Michael Douglas trekker seg tilbake - i overskuelig fremtid.