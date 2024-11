Michael Fassbender kan vurdere å spille Magneto igjen

Etter suksessen med Deadpool & Wolverine ser det ut til at interessen for Marvel (og X-Men) til en viss grad har kommet tilbake blant fansen. Men det samme er interessen fra den gamle garde av skuespillere som tidligere tok på seg ansvaret for mange av de ikoniske superheltene. Hugh Jackmans høyprofilerte comeback har fanget manges oppmerksomhet, deriblant Michael Fassbender, som i et intervju med Collider åpner for at han kan tenke seg å gjenta rollen som den store skurken Magneto.

Vel, du vet, jeg elsket å jobbe med Hugh . Du vet, han er en absolutt gentleman; han er så talentfull. Jeg er en stor fan av Ryan og det han har gjort med Deadpool-serien

Han fortsetter med å understreke at livet er annerledes for ham nå med to små gutter, men konkluderer også med at "man skal aldri si aldri".

Hva tror du, hadde det vært fint med et comeback fra Fassbender i rollen som Magneto?