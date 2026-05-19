Michael Fassbender og Alicia Vikander medvirker i den sørkoreanske sci-fi-actionfilmen Hope

Senere i år, til høsten, vil sci-fi- og actionfans få se en ny historie fra den stadig voksende koreanske filmsektoren. Filmen heter Hope, og handler om en gjeng lokale myndigheter som får i oppgave å finne og stoppe et monster som har terrorisert og drept innbyggerne i en avsidesliggende landsby i Sør-Korea.

Hope kommer fra regissør Na Hong-jin og har en sørkoreansk rollebesetning med Hwang Jung-min, Jung Ho-yeon og Zo In-sung i hovedrollene, men den har også et par vestlige ikoner på rollelisten, nemlig det virkelige power-paret Michael Fassbender og Alicia Vikander.

Vi vet ennå ikke premieredatoen for filmen, utover at det blir en gang i løpet av høsten, men en teasertrailer har kommet, og det samme har den offisielle synopsis for filmen, som du kan se nedenfor.

"I den avsidesliggende sørkoreanske landsbyen Hope Harbor blir politisjef Bum-seok (Hwang Jung-min) og betjent Sung-ae (Hoyeon) tilkalt for å finne en mystisk skapning som har skapt kaos i landsbyen. I den nærliggende skogen setter en gruppe jegere, deriblant Sung- ki (Zo In-Sung), ut for å spore opp udyret, men blir selv jaget i stedet. Men alt er ikke som det ser ut til, og oppfatninger kan være villedende. Det som begynner som uvitenhet, planter kimen til en katastrofe som eskalerer gjennom menneskelige konflikter til en tragedie av kosmiske proporsjoner."