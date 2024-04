Michael J. Fox om å være skuespiller på 80-tallet: "Du var nødt til å ha talent"

HQ

Michael J. Fox' skuespillerkarriere tok slutt veldig tidlig på grunn av Parkinsons sykdom, og de siste to tiårene har han derfor bare spilt ganske sparsomt. Men i de glade dager på 80-tallet var han et av de største navnene, ikke minst takket være Back the Future-serien, og det virker som om dette er en epoke han savner veldig.

I et intervju med magasinet People snakker Fox om hvordan han oppfatter forskjellen på å være berømt da og nå, og sier at man i dag kan bli berømt for hva som helst takket være sosiale medier, og legger til at skuespillere var tøffere før i tiden:

"Det er et uttrykk jeg refererte til da de ga meg en æres-Oscar - noen sa til meg dagen før at de snakket om å få denne prisen og være berømt, og de sa 'Du er berømt på 80-tallet'. Jeg tenkte: "Jøss, det er kult. Berømt på 80-tallet. Ja, vi var annerledes. Vi var tøffere. Vi hadde ikke sosiale medier, vi hadde ikke noe av den dritten. Vi var bare berømte. Overlatt til våre egne ressurser. Og det var en fantastisk tid."

Fox fortsetter med å forklare at man på 80-tallet måtte være talentfull for å lykkes, og beskriver hvor hardt kjendisene på den tiden måtte jobbe:

"Vel, du måtte være talentfull. Det hjalp. Vi pleide å anstrenge oss som skuespillere og se på andre skuespillere og sitte sammen med andre skuespillere og snakke om skuespill og snakke om det. Og nå er det folk som bare spør: "Hva er genseren din? Hva slags genser er det du har på deg? Og hva er dansetrinnet ditt? Og du er den mest berømte personen i verden."

Hva synes du, er det noen forskjell på stjernene på 80-tallet og i dag?