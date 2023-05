Michael J. Fox sier at en Tilbake til fremtiden-reboot ikke er en god idé

HQ

Skuespilleren Michael J. Fox, som uten tvil er mest kjent for sin rolle som Marty McFly i Tilbake til fremtiden-filmene, uttalte nylig at han ikke er glad i ideen om at franchisen skal få en reboot.

Først, i et nylig intervju med Variety, virket han ganske ambivalent om ideen. "Jeg er ikke fanatisk," sa han. "Gjør hva du vil. Det er din film. Jeg har allerede fått betalt."

Imidlertid så han ut til å ta en fastere holdning og sa at vi ikke nødvendigvis trenger en reboot av Tilbake til fremtiden.

"Jeg tror ikke det trenger å være det. Jeg tror Bob og Bob har vært veldig smarte på det. Jeg tror ikke den trenger å startes på nytt, for skal du avklare noe? Kommer du til å finne en bedre måte å fortelle historien på? Det tviler jeg på."

Han la til at noen på et tidspunkt sannsynligvis tenkte på en reboot av Tilbake til fremtiden eller til og med en annen oppføring i den elskede filmserien, men Fox sier at han ville ha vært i de tidlige stadiene av Parkinsons på det tidspunktet.