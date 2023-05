Michael J. Fox sier han angrer på at han takket nei til Ghost.

HQ

Her er en detalj få av oss sannsynligvis visste om Michael J. Foxs lange karriere. På begynnelsen av 90-tallet hadde han sjansen til å spille sammen med Whoopie Goldberg i det som nå er en av de mest klassiske romantiske komediene noensinne, Ghost.

Avsløringen kom under et intervju på ABC's The View hvor han ble intervjuet av Goldberg som spurte om det var noe i karrieren hans han angret på, noe han svarte:

"Det var en sjanse til å jobbe med deg som jeg savnet. De snakket tidlig med meg om Ghost. Jeg sa: 'Det kommer aldri til å funke'. Jeg sa: "Whoopi er flott, men det vil aldri fungere. Og så var det flott, og stort, og jeg er en jævla idiot."

Men Goldberg var oppmuntrende og sa at det fortsatt var tid for de to å jobbe sammen.

"Vel, vet du hva? Det er fortsatt tid. Så ja, vi skal finne noe å gjøre nå."

Selvfølgelig er det nesten umulig å forestille seg noen andre enn Patrick Swayze i rollen som Demi Moores sanne kjærlighet, men det kan ikke benektes at Fox alltid har vært en strålende og fremfor alt veldig bred skuespiller. Så kanskje det kunne ha fungert.

Hva tror du, kunne Fox ha erstattet Swayze i Ghost?