Michael Jackson lagde faktisk musikk til Sonic the Hedgehog 3

Det finnes mange interessante myter om ulike spill, men en av de eldste som stadig diskuteres nesten tretti år senere er at Michael Jackson hjalp til med utviklingen av Sonic the Hedgehog 3. Derfor er det ganske kult at dette ikke er en myte lenger.

Nå som Sonic Origins har blitt lansert bestemte tydeligvis Yuji Naka, den tidligere lederen av Team Sonic og en av hovedmennene bak Sonic the Hedgehog 3, seg for å teste den oppussede samlingen. Dette fikk han til å innse at mye av musikken er ny, noe som fikk han til å skrive dette på Twitter:

Til tross for at Sega selv har nektet å kommentere ryktene siden 1994 kan altså Yaka-san endelig bekrefte en gang for alle at Michael Jackson faktisk hjalp til med noe av musikken i Sonic the Hedgehog 3. Litt skuffende er det at vi fortsatt ikke vet hvilke melodier det er snakk om, men etter alle disse årene er det i alle fall ikke en myte lenger.