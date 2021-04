Michael Keaton blir Batman igjen i The Flash

Du ser på Annonser

Ryktene om at både Ben Affleck og Michael Keaton skal være med i den kommende The Flash-filmen som sine utgaver av Batman har gått siden forrige sommer, og etter å bare ha holdt seg til vage kommentarer siden den gang letter endelig ICM Partners på sløret.

Selskapet bekrefter nemlig til The Wrap at også Keaton vil komme tilbake som Batman i The Flash. En av grunnene til annonseringen er nok at filmingen nå har startet, så da ville det blitt ekstremt vanskelig å skjule bevisene for en Batman-return fra allerede aktsomme øyne.