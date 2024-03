Michael Keaton utelukker ikke at han kommer tilbake som Batman igjen

HQ

Det var mange rapporter om at Michael Keaton var på vei tilbake som Batman for et par år siden. Det var meningen at han skulle dukke opp i en ganske stor rolle i Batgirl, og han hadde også minst en cameo-scene i Aquaman and the Lost Kingdom. Dessverre ble førstnevnte film lagt ned før premieren, og da DC skrotet det gamle universet for å starte et nytt, ble han også fjernet fra Aquaman-oppfølgeren.

Vi fikk imidlertid se Keaton i fjorårets The Flash, noe mange mente var filmens høydepunkt. Og det ser ut til at vi kanskje får se ham spille Batman igjen etter hvert, hvis stjernene står på linje. I et intervju med Happy Sad Confused forklarer Keaton at han ikke utelukker en retur, men at han heller ikke aktivt ønsker å gjøre det:

"Jeg tenker ikke så mye på det. Man skal aldri si aldri, tror jeg. Alt avhenger av noe annet."

Vi hadde i hvert fall ikke hatt noe imot en Batman Beyond-film med Michael Keaton i rollen som The Caped Crusader, eller hva tror du?