Microlinos Spider ønsker å gå til krig mot pickuper

Hvis du er ute etter en bil som tar svært lite plass, finnes det faktisk allerede i dag en rekke kompetente modeller på markedet. Det være seg en Smart Car eller en Volkswagen Up, for eksempel, kan du få et kjøretøy som ikke tar opp mye plass eller krever mye drivstoff for å fungere. Og dette er en retning og en kategori vi kommer til å se mer av i fremtiden, etter hvert som det blir mer vanlig å bo i byer. Et godt eksempel på dette kommer fra Microlino, som som en del av Brussels Motor Show 2025, nettopp har avduket sin nye mikromobilitetsmodell.

Den heter Microlino Spider, og er en liten bil som regnes som "anti-pick-up-trucken". Den er designet for å være "perfekt for dem som søker et alternativ til store SUV-er og pickuper", og den er ute etter å ruske opp i markedet, ikke bare i Europa, der større biler er mindre vanlige, men også i USA, der pickuper og mye større biler er betydelig mer populære.

Spider har en åpen takkonstruksjon som kan justeres og tilpasses slik at den får et stofftak som beskytter mot sol og vær. Den har maritimt inspirerte tredetaljer, en lakk som skifter fra blått til grønt til lilla avhengig av lyset, og har et sideinngangssystem som ser ut til å snu forventningene til dører på hodet.

Når det gjelder ytelser, blir vi fortalt at den vil være tillatt på de fleste veier, spesielt i et urbant område, ettersom den kan kjøre i 35 km/t.

Den nøyaktige lanseringsplanen for Spider er uklar, men Microlino opplyser at de vil utnytte sitt etablerte forhandlernettverk i Europa for å gjøre bilen allment tilgjengelig, samtidig som de søker partnere i USA.