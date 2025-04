MicroSD Express-kort er utsolgt i Japan halvannen måned før Nintendo Switch 2-lanseringen

HQ

Det er mindre enn to måneder til lanseringen av Nintendo Switch 2, neste generasjons konsoll som vil bringe med seg en rekke nye funksjoner, samtidig som den beholder hybridformatet som gjorde forgjengeren så vellykket. Til tross for misnøye over prisøkningen sammenlignet med den nåværende generasjonen, er prognosene fortsatt positive, og det forventes å bli den mest vellykkede konsollanseringen i historien. Og det ser ut til at noen av tilleggene også indikerer at dette vil være tilfelle, for eksempel lagringsutvidelse i form av MicroSD Express-kort.

Det viser seg at disse MicroSD-minnekortene (forskjellige fra de som kan brukes i Switch 1) er utsolgt i Japan. Som rapportert av den japanske portalen GDM, er Express-kortene utsolgt ikke bare i butikker i Akihabara, men også over hele landet, og dette har forårsaket en oppstandelse som til og med har dukket opp i de japanske mainstream-mediene.

Nintendo Switch 2 leveres som standard med 256 GB lagringsplass for å installere spill, og fra det vi har sett så langt, er det ikke et stort hopp i minnet som førstepartsspill vil trenge på den kommende konsollen, så vi ser ikke mye som haster med dette kjøpet. Men med tanke på at noen bekreftede tredjeparter som Elden Ring eller Cyberpunk 2077 er krevende i denne forbindelse, vil japanerne kanskje dra nytte av ankomsten av disse titlene når 5. juni kommer. I tillegg har de råd til denne lille investeringen, ettersom Nintendo Switch 2-budsjettmodellen er begrenset til salg i landet.