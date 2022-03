Microsoft avslører ny runde pastellfargede Xbox-kontrollere

HQ

Hvis du er kjempefan av pastellfarger og ønsker at din personlige kontroller skal være ikledd sånne farger, så har vi en god nyhet til deg.

Via Xbox Wire har Microsoft nemlig avslørt at deres Designed for Xbox-team nå kommer med et helt nytt sett pastellfargede kontrollere fra en rekke tredjeparter.

Vi snakker PowerA, OtterBox og 8BitDo blant annet, og de er alle ganske pene å se på. Du kan se et bilde nedenfor, og sjekke ut de individuelle modellene via linken ovenfor.