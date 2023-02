Microsoft bekrefter at markedsplassen for Xbox 360 ikke lukkes

HQ

I går kveld så det ut til at en av spillens store nostalgistykker ville bli stengt, da det så ut til at Xbox hadde bekreftet nedleggelsen av Xbox 360-markedet. I en ny uttalelse ser det imidlertid ut til at denne meldingen var en feil.

En talsperson for Microsoft har siden hevdet at selskapet kan bekrefte at Xbox 360-markedsplassen ikke stenger i mai 2023. Men det minner oss om at et begrenset sett med spill og DLC ikke lenger vil være tilgjengelig fra 7. februar.

Med Nintendo 3DS og Wii U eShops stenger i år, også, å ha en annen klassisk markedsplass stengt ville ha vært et annet stort slag. Heldigvis vil vi ikke miste Xbox 360-markedet ennå.