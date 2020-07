Microsoft bekrefter mer Xbox Series X-informasjon i august

Du ser på Annonser

Dette har vært en ganske kjedelig dag hva nyheter angår, så da passer det vel egentlig å få en bekreftelse på at vi faktisk kan glede oss til spennende nyheter i nærmeste fremtid.

For etter at både rykter og sunn fornuft har fått det til å virke som om Microsoft vil si mer om Xbox Series X i august bestemte Xbox-sjefen Phil Spencer seg for å faktisk bekrefte det på iJustine sin Same Brain-podcast. Nå skal det nevnes at han spesifikt snakker om Series X sine bakoverkompatibilitets-egenskaper, men uten å si mer er ikke dette det eneste vi skal få høre om de kommende konsollene i august...