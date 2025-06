Microsoft ber oss om å senke forventningene til Xbox Games Showcase

HQ

Mange av oss forventer at morgendagens Xbox Games Showcase blir årets største og mest spennende spillbegivenhet. Fjorårets show var fantastisk, og det faktum at Microsoft eier så mange av de største og mest talentfulle utviklerstudioene i verden har ført til at forventningene er utrolig høye også til årets utgave. Men kanskje vi bør senke dem litt?

Det var i hvert fall det Aaron Greenberg, visepresident for markedsføring i Microsoft, sa til en hypet gamer på X:

"Ser frem til showet, bare ikke overhype det for mye. Vi brant på en måte huset ned i fjor! 🤣"

Ganske forståelig, med tanke på hva vi så i fjor, men leker Greenberg bare med oss? Hvis ikke, hvor lave forventninger bør vi ha? Vi snakker om det mange nå anser for å være den største tredjeparts utgiveren (innse det, Xbots) med en forbløffende mengde fantastiske prosjekter under utvikling, både annonserte og fortsatt hemmelige.

Hvilke spill og studioer må dukke opp i morgendagens Xbox Games Showcase for å gjøre deg lykkelig?