Microsoft bruker kunstig intelligens til å lage Xbox-spill

Mens film- og TV-bransjen fortsatt streiker i håp om å få bedre beskyttelse mot kunstig intelligens (og også bedre lønn og goder), ser det ut til at spillbransjen har begynt å utforske hvordan den kan bruke teknologien videre.

Microsoft har nå inngått et samarbeid med Inworld AI for å lage verktøy for Xbox-utviklere som gjør det mulig for dem å bruke AI til å skape AI-drevne figurer, historier og oppdrag. Dette skal blant annet kunne brukes til å lage manus, dialogtrær og oppdragslinjer.

I pressemeldingen <a href="https://developer.microsoft.com/en-us/games/articles/2023/11/xbox-and-inworld-ai-partnership-announcement/" target="_blank">som avslører partnerskapet, heter det at målet er å bruke AI-systemet til å "assistere og gi spilldesignere mulighet til å utforske mer kreative ideer" og at det "kan integreres i spillklienten, slik at spillerne kan oppleve helt nye fortellinger med dynamisk genererte historier, oppdrag og dialog."

Haiyan Zhang, daglig leder for gaming AI hos Xbox, har uttalt: "Vi ønsker å gjøre det enklere for utviklere å realisere visjonene sine, prøve nye ting, flytte grensene for dagens spill og eksperimentere for å forbedre spillingen, spillertilknytningen og mer. Vi vil samarbeide og innovere sammen med spillutviklere i Xbox-studioer og tredjeparts studioer når vi utvikler verktøy som oppfyller deres behov og inspirerer til nye muligheter for fremtidige spill."

Synes du dette er et godt trekk fra Microsoft?