Microsoft er på vei til å bli den viktigste tredjeparten på PlayStation

Sent søndag meldte vi at Sony hadde signert en 10-årig Call of Duty-avtale med Microsoft, som sikrer serien på PlayStation frem til 2034. Analytikere har generelt sett på dette som at Sony har gitt etter og akseptert at Microsoft får kjøpe Activision Blizzard, og at så å si alle hindringer er ryddet av veien.

Selv om det sannsynligvis vil ta mange år før vi får se noen reelle konsekvenser av den enorme fusjonen mellom Microsoft og Activision Blizzard, påpeker videospilljournalisten Stephen Totilo, som vanligvis dekker forretningssiden av vår kjære bransje, nå et interessant faktum; Microsoft er i ferd med å bli den største og dermed viktigste tredjeparten på PlayStation.

Årsaken er enkel, som han forklarer:

"I 2022 var det mest nedlastede PS5-spillet i USA Call of Duty Modern Warfare II. Det mest nedlastede PS4-spillet var også MWII. Det tredje mest nedlastede PS4-spillet? Minecraft."

Dette gjør det lett å forstå hvorfor Sony har vært en så sterk motstander av avtalen og forsøkt å stoppe den på alle mulige måter, ettersom Microsoft nå kontrollerer ekstremt viktig programvare som Sony virkelig trenger.