Microsoft erkjenner at PlayStation har bedre eksklusiver akkurat nå

Microsofts planlagte kjøp av Activision Blizzard blir for tiden gransket nøye i flere hold. De siste månedene har både Microsoft og Sony lagt flere argumenter på bordet, og i forbindelse med dette har Microsoft kommet med en innrømmelse.

Til det britiske konkurransemyndigheten CMA sier Microsoft nå at Sony (og Nintendo) lager bedre eksklusive spill enn de gjør akkurat nå, og at disse også selger flere eksemplarer:

"Både Sonys og Nintendos eksklusive førstepartsspill er blant de bestselgende i Europa og verden over. Nåværende eksklusivt innhold fra Sony inkluderer fremtredende førstepartstitler som The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War, og Spider-Man. I tillegg til å ha direkte eksklusivt innhold, har Sony også inngått avtaler med tredjepartsutgivere som krever "ekskludering" av Xbox fra settet med plattformer disse utgiverne kan distribuere spillene sine på."

Microsoft avrunder argumentet sitt på denne måten:

"Sony har flere eksklusive spill enn Microsoft, hvorav mange er av bedre kvalitet"

Du kan se Microsofts fullstendige svar i hele dokumentet her. Er det faktum at Nintendo og Sony lager bedre spill en god grunn til at Microsoft bør få kjøpe Activision Blizzard, synes du?