Microsoft Flight Simulator kommer til PS5 i desember

På kveldens PlayStation State of Play fikk vi enda en bekreftelse på at tiden med konsolleksklusiver kan være på vei mot slutten, da Sony kunngjorde at Microsoft Flight Simulator 2024 er på vei til PlayStation 5.

Vi fikk også en utgivelsesdato for Microsoft Flight Simulator 2024 som kommer til PlayStation, og den er ikke så langt unna. Microsoft Flight Simulator 2024 kommer på PS5 den 8. desember 2025. Det er også under utvikling for PlayStation VR2.

Med Microsoft Flight Simulator 2024 kan du forfølge en virtuell luftfartskarriere med en enorm flåte av fly, og du kan fly når du vil og utforske en detaljert verden når det passer deg. Enten du bare vil slappe av og fly eller delta i oppdrag eller aktiviteter, kan du snart reise på PlayStation også.