Microsoft Flight Simulator tar oss til alle flyplassene i verden

Fra første sekund vi fikk se Microsoft Flight Simulator var det klart at dette vil bli et av de peneste spillene på markedet, og nå har vi fått en ny video som fremhever en av hovedgrunnene til dette: fokuset på detaljer.

Her forteller nemlig Sven Mestas, "Lead Game Designer" hos Asobo, at alle flyplassene i verden vil finnes i det ferdige spillet. Ikke akkurat overraskende med tanke på at de brukter satelitter til å gjøre hele kloden til en realitet, men det de andre punktene som imponerer mest.

Blant annet har utviklerne gått litt nærmere inn på 37,000 av disse flyplassene slik at rullebanen er detaljert og realistisk, bakketrafikken oppfører seg slik den skal, vindindikatorer er plassert der de skal og oppfører seg realistisk og mye mer. På toppen av det hele har de valgt ut 80 av verdens mest kjent og ikoniske flyplasser som skal få et ekstremt detaljenivå. Med gatewayer som både ser realitiske ut og oppfører seg slik de skal, kjøretøy vi kan se sjåførene i, ha catering-kjøretøy og en haug med muligheter for å gi flyene våre den service de generelt trenger. Kort sagt kan jeg forstå hvorfor de fortsatt ikke kan gi oss en lanseringsdato når de går såpass detaljert til verks.