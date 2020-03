Microsoft Flight Simulator viser stor multiplayer i ny video

Kall meg rar, men jeg har i hovedsak tenkt på flysimulatorspill som noe man som regel bare spiller alene eller tosammen, men dagens video fra Asobo Studio viser hvor kule muligheter man kan få med mer omfattende multiplayer også.

For i denne nyeste videoen forteller utviklerne om hvilke muligheter Microsoft Flight Simulator vil by på multiplayermessig. Her kan du for eksempel fly som om det nærmest er den virkelig verden hvor luften er fylt med andre personer som flyr og gjerne følger luftfartens regler. Været vil til og med reflektere hvordan forholdene er i den virkelige verden der og da takket være satelittinformasjonen.

Om dette høres for fisefint ut kan du lage en egen verden hvor du bestemmer både vær, regler og slik selv. Uansett hva du velger skal den utrolige teknologien visstnok gjøre slik at du ekstremt sjelden vil se fly hakke, forsvinne i løse luften eller generelt ødelegge innlevelsen, noe videoen helt klart får til å se bra ut.