Microsoft fornyer varemerkene Viva Piñata og Blast Corps

Det er veldig vanlig at spillselskap fornyer varemerker for gamle klassiskere selv om de ikke har tenkt til å bruke dem. Når det er sagt, kan det være være noe med Microsofts plutselige ønske om å fornye to passive Rare-merker samtidig, som GameRant rapporterer.

Vi snakker om Blast Corps og Viva Piñata, hvor førstnevnte er en Nintendo 64-klassiker som fikk mye ros selv om det ikke solgte særlig bra, og sistnevnte var Rares trolig største Xbox-hit før de ga ut Kinect Sports og Sea of Thieves. Sist gang disse seriene ble brukt var i Rare Replay fra 2016, som var en samling med 30 Rare-klassikere, og burde under normale omstendigheter bety at Microsoft ikke hadde trengt å fornye dem ennå.

Selv om det ikke er et sikkert tegn på at noe kommer, gir det i det minste litt håp til folk som vil ha mer fra disse to klassiske Rare-varemerkene. Og det er virkelig ikke vanskelig å forestille seg Viva Piñata som et moderne spill med co-op, online flerspiller, en live-serviceverden og mange karakterer i tillegg til kosmetiske gjenstander.

Husker du Blast Corps og Viva Piñata og kunne du tenke deg å se mer fra dem?