Microsoft forsvarer beslutningen om å si opp nesten 2000 ansatte

HQ

Microsoft har nylig besluttet å si opp 1900 ansatte, og dermed føyer Microsoft seg inn i rekken av tusenvis av oppsigelser i spillbransjen de siste 12 månedene. FTC har kritisert Microsoft for denne beslutningen, ettersom det ser ut til at oppsigelsene i stor grad er en del av fusjonen mellom Xbox og Activision Blizzard.

I et svar til FTC hevder imidlertid Xbox at dette ikke stemmer. "I tråd med de generelle trendene i spillindustrien planla Activision allerede å fjerne et betydelig antall stillinger mens de fortsatt opererte som et uavhengig selskap", heter det i svaret. "Den nylige kunngjøringen kan derfor ikke i sin helhet tilskrives fusjonen."

FTC mener at dette svaret ikke stemmer overens med Microsofts argumenter for å la avtalen gå gjennom. Oppsigelsene tyder på at Activision Blizzard ikke drives som et uavhengig selskap, noe Microsoft lovet at det ville bli dersom fusjonen ble gjennomført.

Hva synes du om Microsofts svar?