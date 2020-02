Microsoft forventer ikke at Xbox Series X forsinkes av coronaviruset

Presis hvor farlig coronaviruset egentlig er diskuteres stadig, men én ting er ganske sikkert, og det er at den smittsomme sykdommen har spredt seg raskt og effektivt, og selv om den nå florerer flere steder i verden, så herjer den mest der hvor verdens forbrukerelektronikk produseres.

Derfor har flere analysebyråer ment at karantener og nedsatt produksjonsevne vil kunne få en effekt på produksjonen av de kommende konsollene. Men Microsoft mener at det ikke vil skje i deres tilfelle. De har utgitt en oppdatering om coronaviruset, og her innrømmer de faktisk at Windows OEN- og Surface-produksjoner vil bli påvirket av sykdommen.

Men da Microsoft så ble spurt om coronaviruset vil påvirke andre produkter som Xbox Series X, så svarte de med følgende:

"All other components of our Q3 guidance remain unchanged".

Det betyr at Microsoft selv ikke forventer forsinkelser av Xbox Series X.