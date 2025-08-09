Microsoft fyller 50 år - og lanserer Windows XP-sko

HQ

Microsoft fortsetter å utvide feiringen av sitt 50-årsjubileum - og det siste stuntet er like uventet som det er sjarmerende. Selskapet har laget et par spesialutgaver av tresko inspirert av den ikoniske Windows XP Bliss-tapeten. Ja, det stemmer - den grønne, bølgende bakken og den lyseblå himmelen som ble et av de mest gjenkjennelige fotografiene i verden.

Disse treskoene er ikke bare en hyllest til det tidlige 2000-tallets skrivebordslandskap - de kommer også med dekorative pinner som kan festes i ventilasjonshullene, inkludert klassiske Windows-symboler som den (u)hjelpsomme assistenten Clippy og Internet Explorer-logoen. Settet, som koster i underkant av 100 USD, inkluderer også en ryggsekk prydet med det samme Bliss-bildet.

Microsoft-ansatte får førsteretten til disse jubileumsskoene, men flere innsidere har avslørt at de sannsynligvis vil bli solgt til publikum snart. Noe vi ærlig talt bare kan håpe på. Tross alt - hvem vil vel ikke spankulere rundt i XP-sko?