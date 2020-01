Microsoft: "Game Pass kommer til alle fremtidige produkter vi lager"

En av Microsofts største suksesser i løpet av de siste to årene er Game Pass-tjenesten, som ikke bare har masser av aktive og tilsynelatende fornøyde abonnenter, men som ser ut til å sette i gang salget av de spillene som blir en del av den, som har kommet godt med for utviklere på tvers av hele bransjen.

Tjenesten er såpass suksessfull at Microsoft har utvidet deres ambisjonsnivå, og sier at vi kan forvente at den blir tilgjengelig på alle produkter de lager fra nå av. Dette kommer gjennom et intervju med Washington Post, hvor Microsofts Ben Decker sier at Game Pass ikke lenger er et eksperiment, men en fast del av deres strategi.

"We're committed to Game Pass being available on the next gen. It's not an experiment on the current generation of consoles. This is a service that our members can count on being on whatever products we introduce in the future."

Hva synes du om Game Pass?