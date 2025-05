Microsoft gjør det enda enklere å sende inn en app til Microsoft Store

HQ

Microsoft ønsker å gjøre det enda enklere for skapere og utviklere å publisere apper på Microsoft Store. Som en del av Build 2025 -konferansen har det enorme teknologiselskapet kunngjort at de frafaller og fjerner den nødvendige publiseringsavgiften som er forbundet med å legge apper på butikkfronten, og dermed får de et forsprang på Google som fortsatt krever en engangsavgift på $ 25 og Apple som tar $ 99 på årsbasis.

Ifølge Windows Central forklarer Microsoft sin begrunnelse som følger: "Dette vil gjøre Microsoft Store on Windows til den første globale digitale butikken som frafaller avgiften for publisering av apper."

Det skal sies at for individuelle utviklere pleide avgiften å være den mest tilgivende sammenlignet med konkurrentene, ved å ligge på $ 19. Dessuten ser det ut til at denne endringen bare gjelder for individuelle utviklere, ettersom selskapsavgiften på $ 99 tilsynelatende vil forbli i kraft. Likevel vil dette uten tvil føre til at noen mer sære apper dukker opp på Microsoft Store.