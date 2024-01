Microsoft håper å være en "god utgiver" for Nintendo og Sony

HQ

Microsofts administrerende direktør Satya Nadella har nemlig uttalt at han ønsker at selskapet skal være en "god utgiver" for Nintendo og Sony, som vanligvis regnes som sterke konkurrenter til Xbox.

I en samtale med Bloomberg snakket Nadella om Microsofts historie med spill, og hvordan den vil fortsette å forme fremtiden. "Vi elsker spill. Faktisk ble Flight Simulator utviklet før Windows. Men vi var nummer tre, nummer fire, og med Activision tror jeg vi har en sjanse til å bli en god utgiver, for å være ærlig, på Sony og Nintendo, og på PC og Xbox."

Etter Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard ble det inngått avtaler om at spill som Call of Duty skulle lanseres på Sony- og Nintendo-konsoller i overskuelig fremtid. Det kan være at det er alt dette Nadella sikter til, eller kanskje vi snart får se noen eksklusive Xbox-spill på en Sony- eller Nintendo-maskin.