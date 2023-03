Microsoft har annonsert sin Activision Blizzard-fusjon i britiske aviser

HQ

Microsoft har kjørt helsides annonser i Financial Times og Daily Mail for å promotere fusjonen med Activision Blizzard, som fortsatt er under godkjenning av Storbritannias Competition and Markets Authority (CMA).

Annonsene, som kan sees nedenfor i henhold til Tom Warren (The Verge's), hevder at den kontroversielle avtalen vil gjøre det mulig for Xbox å bringe Call of Duty-serien til 150 millioner flere spillere, ved å bringe den til plattformer som Nintendo Switch og GeForce Now.

Sony har vært sterkt imot avtalen, angivelig nektet en 10-årskontrakt og muligheten til å sette Call of Duty titler på PlayStation Plus fra dag én.

CMA sa at avtalen kan "resultere i høyere priser, færre valg eller mindre innovasjon" i spillindustrien, og har sett på å blokkere avtalen direkte eller tvinge Microsoft til delvis å avhende noen IP-er fra oppkjøpet.

Mens de er åpne for en atferdsløsning, sa Sony at det var "utallige måter Microsoft kunne holde tilbake eller forringe tilgang som ville være ekstremt vanskelig å overvåke og politi."

Microsoft søker en atferdsløsning som et førstevalg, og har tilbudt seg å betale for en tredjepart for å sikre at de overholder eventuelle krav i en potensiell avtale.

Takk, VGC.