Microsoft har designet Xbox Series X til å også ligge vannrett

Siden avsløringen av Xbox Series X har det vært snakk om de bildene som viser konsollen stående vertikalt, altså loddrett, og de ser også ut til at konsollen primært er designet til å stå på denne måten. Det har naturligvis skapt bekymring, da den ikke passer inn i de fleste tv-bord, men Microsoft forsikrer oss nå om at dette ikke er tilfellet.

Det er nemlig ingen prestasjonsmessige omkostninger ved å benytte konsollen horisontalt, eller vannrett. I et intervju med GameSpot sier Phil Spencer følgende:

"The first thing I wanted to say is the [Xbox Series X's] design works vertical or horizontal, just like the Xbox One S and Xbox One X. We think that it's not our job to dictate the orientation of our console in your home. That is up to you."