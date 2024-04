Microsoft har flere spill på topp 25-listen i PlayStation Store enn Sony

HQ

Microsofts spillprogram ble mye større i fjor høst da de kjøpte Activision Blizzard, og i kombinasjon med at de nå har gitt ut en håndfull eldre titler (Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded og snart Sea of Thieves) til konkurrerende formater, skjedde det torsdag noe vi aldri har sett før på PlayStation.

TweakTown-journalisten Derek Strickland la merke til at det nå er flere Microsoft-spill på topp 25-listen over de mest solgte titlene via PlayStation Store enn det Sony har. Et tydelig tegn på hvor stor Microsoft faktisk er i spillverdenen i dag, men også et bevis på hvor viktig Sony er for dem.

Microsofts syv titler på listen (der Sony bare har fem plasseringer) er Call of Duty, Fallout 4, Fallout 76, Grounded, Minecraft, Overwatch 2 og Sea of Thieves. En utvikling de fleste av oss nok aldri kunne ha forutsett for bare noen få år siden.