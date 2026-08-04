Microsoft har presentert enda en runde med underholdning for Game Pass-abonnenter

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Ny måned, nye Game Pass -titler. Microsoft har nettopp avslørt hva abonnentene kan se frem til i løpet av første halvdel av årets siste ordentlige sommermåned. Siden det fortsatt er en liten pause i spillutgivelsene, er det ingen store blockbustere, men heldigvis betyr ikke det at det mangler på flotte og interessante spill, spesielt ikke for Premium-abonnenter. Her er hva du får (spill merket med * vil ikke være tilgjengelige på Game Pass Premium ved lansering; spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Game Pass Premium):



Heretic + Hexen (sky, konsoll, håndholdt og PC) – 4. august**



Beast of Reincarnation (sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 4. august*



Monsters are Coming! (Sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 6. august**



PowerWash Simulator 2 (sky, Xbox Series S/X og PC) – 6. august**



Bounty Star (sky, Xbox Series S/X og PC) – 11. august**



Date Everything! (Sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 11. august



Grounded 2 (Game Preview) (Sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 11. august**



Ball x Pit (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 12. august**



Cricket 26 (Sky, Xbox og PC) – 13. august



Mio: Memories in Orbit (Sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 13. august**



Sandustry (Game Preview) (PC) – 13. august*



Egging On (Sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 18. august**



Som vanlig er det også ekstra innhold tilgjengelig som gratis nedlastbare fordeler, og august er intet unntak. Blant annet inkluderer det Game Pass Pack 7 for Call of Duty: Warzone og, ikke minst, den åpne betaversjonen av Gears of War: E-Day, som starter 6. august – noe du kan lese mer om på Xbox Wire.

Dessverre er det, som vanlig, også noen titler som blir fjernet. Disse blir fjernet 15. august, men du kan få opptil 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da, hvis du ønsker å beholde noen av dem: