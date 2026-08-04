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Microsoft har presentert enda en runde med underholdning for Game Pass-abonnenter

Denne gangen ser det ut til at Premium-brukere er de store vinnerne, siden stort sett alt det nye er rettet mot dem.

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Ny måned, nye Game Pass -titler. Microsoft har nettopp avslørt hva abonnentene kan se frem til i løpet av første halvdel av årets siste ordentlige sommermåned. Siden det fortsatt er en liten pause i spillutgivelsene, er det ingen store blockbustere, men heldigvis betyr ikke det at det mangler på flotte og interessante spill, spesielt ikke for Premium-abonnenter. Her er hva du får (spill merket med * vil ikke være tilgjengelige på Game Pass Premium ved lansering; spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Game Pass Premium):


  • Heretic + Hexen (sky, konsoll, håndholdt og PC) – 4. august**

  • Beast of Reincarnation (sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 4. august*

  • Monsters are Coming! (Sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 6. august**

  • PowerWash Simulator 2 (sky, Xbox Series S/X og PC) – 6. august**

  • Bounty Star (sky, Xbox Series S/X og PC) – 11. august**

  • Date Everything! (Sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 11. august

  • Grounded 2 (Game Preview) (Sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 11. august**

  • Ball x Pit (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 12. august**

  • Cricket 26 (Sky, Xbox og PC) – 13. august

  • Mio: Memories in Orbit (Sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 13. august**

  • Sandustry (Game Preview) (PC) – 13. august*

  • Egging On (Sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 18. august**

Som vanlig er det også ekstra innhold tilgjengelig som gratis nedlastbare fordeler, og august er intet unntak. Blant annet inkluderer det Game Pass Pack 7 for Call of Duty: Warzone og, ikke minst, den åpne betaversjonen av Gears of War: E-Day, som starter 6. august – noe du kan lese mer om på Xbox Wire.

Microsoft har presentert enda en runde med underholdning for Game Pass-abonnenter

Dessverre er det, som vanlig, også noen titler som blir fjernet. Disse blir fjernet 15. august, men du kan få opptil 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da, hvis du ønsker å beholde noen av dem:


  • Menace (Game Preview) (PC)

  • Atlas Fallen (Cloud, Xbox og PC)

  • Aliens: Firesteam Elite (Cloud, Xbox og PC)

  • Firewatch (Cloud, Xbox og PC)



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