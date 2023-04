Microsoft har signert en annen 10-årig avtale for å bringe Activision Blizzard-spill til flere kunder

HQ

Microsoft har gjort en god del langvarige avtaler for å bringe Activision Blizzard-spill til flere plattformer og kunder, hvis oppkjøpet av utgiveren går gjennom. Nintendo signerte for eksempel nylig en avtale som sikret at Call of Duty ville være tilgjengelig på Nintendo-plattformer i et tiår.

Nå har Microsoft signert en lignende avtale med EE, som sikrer at flere spillere vil kunne få tilgang til Activision Blizzard-spill, spesielt på PC og gjennom skyspilling. På Twitter sa Phil Spencer: "Microsoft og EE utvider vårt partnerskap med en 10-årig forpliktelse i skyspill for å bringe PC-spill bygget av Activision Blizzard, etter oppkjøpet, og Xbox til EE-kunder. Vi er forpliktet til å bringe flere spill til flere mennesker, uansett hvordan de velger å spille. "

Ettersom det virker mer og mer sannsynlig at avtalen vil gå gjennom, med reguleringsorganer som CMA som løsner presset de opprinnelig la på Microsoft, er det godt å vite at vi i et tiår forhåpentligvis ikke trenger å bekymre oss for eksklusivitet for noen store utgivelser.