Microsoft jobber hardt for å opprettholde Xbox Live-hastighetene i denne perioden

Som kjent er mange av landene i Europa, og mange i andre verdensdeler også, lukket helt ned, og det gjør at spillentusiaster over hele verden bruker enda mer tid på å spille, og mer tid på å spille online enn noensinne før. Det gjør at bedrifter som Microsoft er under hardt press for å fastholde et solid nettverk, og Microsoft lover nå at de jobber hardt på saken.

De enda ikke har sagt at de senker Xbox Live-hastighetene, som Sony har gjort med PlayStation Network, og Xbox-sjefen Phil Spencer slår fast via Forbes at de er på saken for å sikre at hastighetene forblir høye.

"We understand the important role gaming is playing right now to connect people and provide joy in these isolating and stressful times, and our teams are working diligently to ensure we can be there for our players. To that end, we are actively monitoring performance and usage trends to ensure we're optimizing the service for our customers worldwide and accommodating for new growth and demand."

Det ser altså ikke ut til at Xbox Live-servicen rammes helt enda.