Microsoft jobber på flere originale japanske spill til Xbox

Xbox har flere ganger forsøkt å få flere japanske spillere til plattformen ved å gi ut eksklusive spill rettet mot et japanske publikum til konsollen. For eksempel, under Xbox 360-æraen, kom både Lost Odyssey og Blue Dragon ut, og det vil vi definitivt se mer av.

Under Microsofts Tokyo Game Show-presentasjon ble Xboxs Sarah Bond spurt om Xbox-eiere kan forvente flere japanske Xbox-publiserte titler i fremtiden, og hun svarte som følger:

"Completely. One of the things that I'm super excited about is that we have over 250 developers in Japan developing games for Xbox right now. 150 have already shipped, 100 of them are in Game Pass and we [recently] got to announce 15 titles made in Asia and 13 in Japan. So much has come, but there's even more that's going to come in the future and I can't wait to reveal it to you all as it starts coming out."

Vi vet ikke nøyaktig hvilke titler ennå, men Spencer har i ettertid bekreftet at det pågår et aktivt arbeid akkurat nå.