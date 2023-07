Microsoft kan ha hintet til at Elden Ring kommer til Game Pass

HQ

Xbox Game Pass er et av de beste kuppene innen spill akkurat nå hvis du bare vil sjekke ut en masse ting uten å forplikte deg til et fullstendig kjøp, og vi har sett noen store titler lande på tjenesten, som Exoprimal, Grand Theft Auto V og mange flere med lanseringer på vei, som Starfield.

Et annet stort navn kan imidlertid være på vei til abonnementstjenesten i form av Elden Ring, det er i hvert fall det noen tror etter at Sarah Bond, Xbox' visepresident for spillskaperopplevelse og økosystem, la ut en antatt tease.

Bond tvitret en emoji av en gammel mann og en ring, som hun senere bekreftet var en tease på Elden Ring. Dette betyr ikke nødvendigvis at spillet kommer til Game Pass, men det vil i så fall være den første FromSoftware-tittelen som kommer til tjenesten.

Med tanke på at Elden Ring er et av de mest vellykkede spillene i 2022 og i nyere tid, ville det være et stort tilskudd til tjenesten. Tror du det kommer på Game Pass?