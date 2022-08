Microsoft kommer ikke til å øke prisene på Xbox Series S og X

HQ

Sony overrasket i går med å kunngjøre at de øker prisen på PlayStation 5 med €50. Det betyr at den nye veiledende utsalgsprisen nå er €449,99 for Digital Edition og €549,99 for den med optisk drev. Dette gjør de som følge av inflasjonen og andre ting i store deler av verden. Så hva med Microsoft?

Ingen endringer med det første i hvert fall. En talsperson for Xbox har nemlig fortalt om deres nåværende strategi overfor Windows Central:

"Vi evaluerer kontinuerlig virksomheten vår for å tilby fansen vår gode spillalternativer. Den veiledende utsalgsprisen for Xbox Series S er fortsatt $299 (£250, €300), Xbox Series X er $499 (£450, €500)."