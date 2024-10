Microsoft kunngjør to Black Ops 6-kontrollere for Xbox

HQ

I mange år hadde Call of Duty-serien et opplagt hjem på Microsofts konsoller, men et år inn i Xbox One-generasjonen overtok Sony markedsføringsrettighetene, som de hadde frem til i fjor.

Nå eier som kjent Microsoft Activision Blizzard, og de ønsker åpenbart at serien skal assosieres med Xbox igjen, noe vi merker på flere måter, som at det kommende Call of Duty: Black Ops 6 er inkludert i Game Pass Ultimate fra dag 1 - men også med to nyannonserte Black Ops 6-kontrollere for Xbox Series S/X, som nå er blitt avslørt på Threads.

Mer spesifikt er det en Xbox Wireless Controller og en Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Ingen av disse vil imidlertid bli å finne i noen vanlige butikker, da de kun selges gjennom Xbox Design Lab, som lar deg tilpasse dem etter eget ønske.

Hvis du føler at dette ikke er helt nok når det gjelder Call of Duty-pimping, lanseres det også en Xbox Series X Wrap (som gir konsollen din et Black Ops 6-utseende). Dette konsollskinnet selges eksklusivt gjennom Microsoft Store, og hvis du bestiller innen 22. oktober, vil du også motta "en times 2XP-token til bruk i Black Ops 6".

