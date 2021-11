Microsoft lanserer et virtuelt museum for Xbox

HQ

Når logget du på Xbox Live for første gang? Hvilket spill har du tilbragt mest tid med på Xbox? Hvor mange Xbox-spill har du spilt? Alt dette og masse mer får du nå svar på takket være et nytt virtuelt museum for Xbox som Microsoft har lansert for å feire at konsollen fyller 20 år denne måneden.

Musset er tilegnet alle Xbox-konsollene, Halo og et spesifikt museum for deg med fakta om din personlige Xbox-karriere som du også kan dele. Du kan til og med se andre spillere som vandrer rundt i de ulike museene og leser eller kikker på ting som klassiske spill, konsollvarianter, nye tjenester og til og med mislykkelser som "red ring of death".

Det virtuelle Xbox-museet kan besøkes her.

Hvilket er ditt mest spilte Xbox-spill gjennom tidene ifølge denne tjenesten?