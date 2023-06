Microsoft må betale 20 millioner dollar for å ha samlet inn data om barn

HQ

De siste årene har det forståelig nok vært et stort fokus på hvor mye informasjon som finnes og lagres om folk på internett, og nå har vi fått enda et eksempel på at store selskaper gjorde ting det helt klart kan stilles spørsmålstegn ved.

Amerikanske Federal Trading Commision har ilagt Microsoft en bot på hele 20 millioner dollar for ulovlig innsamling av personopplysninger om barn på sine Xbox-plattformer. Før noen blir bekymret for hva som samles inn om barn i disse dager er det greit å nevne at dette problemet ble løst i 2021 siden selskapet allerede da fikk streng beskjed om at det å få barn under 13 år til å måtte oppgi telefonnummer og annen personlig informasjon til spillplattformen var langt over grensen. Frem til 2019 måtte barn som registrerte seg på Xbox også krysse av i en boks som delte opplysningene deres med annonsører.

I sitt svar sitt svar hevder Microsoft at de er opptatt av å sørge for at brukerne får en sikker opplevelse på Xbox. Dave McCarthy, CVP for Xbox Player Services, har gitt en feil skylden for lagringen av barnedata:

"I løpet av etterforskningen oppdaget vi en teknisk feil som gjorde at systemene våre ikke slettet kontoopprettelsesdata for barnekontoer der kontoopprettelsesprosessen var startet, men ikke fullført"



I tillegg til å betale boten på 20 millioner dollar må Microsoft også informere foreldre om at det å opprette en egen konto for barna deres vil bidra til å beskytte personvernet deres, vedlikeholde systemer for å slette alle personopplysninger fra barn og varsle spillutgivere om at personopplysninger fra barn krever visse beskyttelsestiltak.