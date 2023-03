Microsoft nekter å fikse Windows 11-oppdatering som ødelegger Red Dead Redemption 2

HQ

Red Dead Redemption 2 står for tiden overfor et stort problem på grunn av en Windows 11-oppdatering som gjør at spillet rett og slett nekter å starte. KB5023774-oppdateringen har frustrerte mange siden den altså fører til at spillere ikke får tilgang til spillet uansett hva de gjør.

Microsoft har heller ingen intensjon om å løse dette problemet, og har ganske enkelt anbefalt at vi bare oppgraderer til en nyere versjon av Windows 11 med versjon 22H2. Dette løser angivelig problemet, og selv om det ikke vil være et vanskelig trekk for de fleste er det noen som foretrekker å forbli på eldre versjoner av Windows av en eller annen grunn.

Dette er et problem som derfor sannsynligvis bare vil påvirke et mindretall av spillerne, men med Microsoft som nekter å jobbe med en løsning vil det forbli et vedvarende problem for de som møter på det.

Takk, Neowin.