Microsoft, Nintendo og Sony annonserer Cross-Play

Så sent som for ti år siden var det helt utenkelig at vi noensinne skulle kunne spille sammen på konkurrerende konsoller, men det har gradvis endret seg og i dag er det nesten en selvfølge at vi kan spille med og mot hverandre online på forskjellige plattformer. I dag er det også en realitet at Nintendo har Microsoft-karakterer i Smash Bros, at Sony slipper sin MLB The Show-serie på Xbox og at Microsoft samarbeider med Sony om sistnevntes skytjeneste.

Men selv med dette sagt var det nok flere enn oss som ble virkelig overrasket da Microsoft, Nintendo og Sony nettopp annonserte Cross-Play. Et maskot-fightingspill utviklet av Sora Ltd. og Bandai Namco, i samme ånd som Super Smash Bros. Ultimate, som ble utgitt i 2018 og fikk sin siste DLC i fjor.

Detaljene er fortsatt vage, men mer informasjon loves "snart". Blant de bekreftede fighterne finner vi Master Chief, Kratos og Samus Aran, i tillegg kan vi også glede oss til et utvalg tredjepartsfigurer. Vi krysser selvfølgelig fingrene for flere favoritter, for det er vel ikke bare vi som vil spille som Lemmings, Spyro the Dragon, Lars Ümlaut eller til og med Blinx the Cat?