Microsoft og Nintendo bruker mindre mineraler fra konfliktområder

Hvert år kommer det rapporter om hvordan dataspillselskapene behandler planeten vi lever på, og det har til tider vært deprimerende lesning, selv om enkelte ting har gått i riktig retning. Nå har Unlosing Writer gitt ut en ny rapport, som beskriver hvordan mineralene som trengs til elektronikkproduksjonen, skaffes til veie - og ikke ubetydelige mengder kommer fra såkalte konfliktsoner, områder som kan klassifiseres som lovløse, der pengene ofte havner i lommene på krigsherrer og arbeiderne ikke har noen rettigheter.

I rapporten kan vi med glede lese at både Microsoft og Nintendo kjøper inn stadig færre mineraler fra slike områder. For Microsoft har andelen etiske mineraler økt fra 65 % til hele 87 % i år, og for Nintendo har den gått fra 95 % til svært respektable 100 %.

For Sony går det derimot i motsatt retning, og ikke siden 2014 har de ligget på så lave nivåer som nå. De er nede på 69 %, etter å ha ligget på 73 % i fjor.

Forhåpentligvis kan rapporter som dette være en vekker for gigantene om å kjøpe fra mer anerkjente kilder i fremtiden.