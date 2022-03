Microsoft og Xbox har som mål å være CO2-nøytrale og helt grønne innen 2030

HQ

Både Microsoft- og Xbox-avdelingen er, som mange andre store selskaper, dedikert til å senke klimafotavtrykket sitt og har derfor i en årrekke hatt en klar plan om å gå over til en grønnere produksjon.

Nå setter de nye krav, og det er snakk om en meget ambisiøs plan. Via Xbox Wire fremgår det at de ønsker å være fullstendig CO2-nøytrale, samt "vannpositive" innen 2030.

De sier dessuten at det i såkalte OECD-land (Organisation for Economic Co-operation and Development) vil være 100% resirkulerbar emballasje på produktene, og kontrollere fra Xbox Design Labs består av minst 25% PCR-plast (post-consumer recycled). Xbox-gavekort dropper plastikk til fordel for papp, som sparer hele 500 tonn plastikk hvert år.

Microsoft oppfordrer også alle til å bruke Energy Saver-innstillingen, som bruker 20 ganger mindre strøm enn Standby-modusen, men lar likevel konsollen laste ned oppdateringer når den ikke er påslått.