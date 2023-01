Microsoft og Xbox permitterer 10.000 ansatte

HQ

Mange gigantiske selskapers regnskapsår avsluttes 1. april og et kvartal er nettopp avsluttet, noe som betyr at de fleste av dem gjør store kutt for å tilfredsstille investorer. Det er en av grunnene til at ryktene tidligere denne uken om at Microsoft skulle permittere tusenvis av ansatte var svært troverdige selv om selskapets år avsluttes 30. juni. Nå vet vi at det er sant, så vel som den gode gamle "vi må gjøre dette i stedet for å senke lønnen og bonusene til sjefene"-begrunnelsen bak avgjørelsen.

Microsoft-sjefen Satya Nadella bekrefter at selskapet gjør 10.000 permitteringer innen utgangen av dette regnskapskvartalet. Han prøver å få det til å høres mindre negativt ut ved å si at dette er mindre enn 5 prosent av hele staben, og at de vil behandle de berørte "med verdighet og respekt" ved å gi dem "en rekke fordeler, inkludert sluttvederlag over markedsverdi, fortsatt helsedekning i seks måneder, opptjening av aksjepriser i seks måneder, karriereovergangstjenester, og 60 dagers varsel før oppsigelse, uavhengig av om slikt varsel er lovpålagt".

Vel og bra, men det - som du kanskje har forstått nå - hindrer meg ikke i å rynke på nesen når så mange mennesker mister jobbene sine mens mange ledere beholder sine gigantiske lønninger og selskapet betaler 69 milliarder dollar for Activision Blizzard King.

Likevel er det også noe forståelig siden Nadella gjentar det mange administrerende direktører i spillselskaper har sagt tidligere: Den utrolige veksten under pandemiens som førte til rekordsummer tar nå et svanestup. Vi får se om disse trinnene er nok til å balansere det, eller om prisøkninger for Xbox Series og Game Pass også er rett rundt hjørnet.