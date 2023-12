Microsoft ønsker å lansere Game Pass på PlayStation og Switch

HQ

Det er tilsynelatende ingen vei utenom planene for Game Pass, som nå tar sikte på både PlayStation og Nintendo. Noe Xbox-finansdirektør Tim Stuart fortalte GameSpot om under Wells Fargo TMT Summit tidligere denne uken, der han forklarte at det endelige målet for tjenesten er å være på alle tilgjengelige skjermer. Dette inkluderer PlayStation og Switch.

"Det er en liten endring i strategien. Vi kunngjør ikke noe stort her, men målet vårt er å bringe førstepartsopplevelsene våre og abonnementstjenestene våre til alle skjermer som kan spille spill. Det betyr smart-TV-er, det betyr mobile enheter, det betyr det vi tidligere har sett på som konkurrenter, som PlayStation og Nintendo".

Foreløpig er Game Pass allerede tilgjengelig på Xbox, Windows, MacOS, iOS og Android - men vi kan forvente enda flere plattformer i årene som kommer hvis alt går etter planen. Så er det store spørsmålet hva Nintendo og Sony mener om dette, og om de er villige eller interesserte i å tillate Game Pass på sine respektive konsoller.

Synes du det hadde vært gøy om Game Pass også var tilgjengelig for PlayStation og Switch?