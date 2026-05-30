Microsoft ønsker å skifte fokus mer mot Xbox og fjerner konkurrentenes logoer

I lang tid var det vanlig praksis når multiplattform-titler ble kunngjort å bare vise én plattform hvis kunngjøringen fant sted under en konsollprodusents arrangement eller livestream. For noen år siden endret Microsoft dette og begynte å inkludere andre plattformer også, i tråd med sin egen forpliktelse til en strategi for flere plattformer.

Derfor var det få som hevet et øyenbryn da den nylig forfremmede Matt Booty, Chief Content Officer hos Xbox, sa på Official Xbox Podcast at de ville fortsette denne tilnærmingen under Xbox Games Showcase den 7. juni :

"Vi vil være veldig tydelige på hvilke plattformer et spill kommer til og ønsker å fortsette presedensen."

Men ... det virker ikke som om hans nærmeste sjef er like overbevist om denne tilnærmingen. Da Xbox-influencer Klobrille skrev på X, og hørtes resignert ut, at han "føler at den minste forventningen mange hadde var at Xbox virkelig skulle fokusere på sin egen plattform i det minste i løpet av Showcase" - fikk han et svar fra Xbox-sjef Asha Sharma selv, med en melding som direkte motsa Bootys :

"Ser tilbakemeldingene på logoer. Det var en glipp, og jeg eier det. Vi snakker om hvordan vi justerer for fremtidige XBOX-show."

Det virker med andre ord ikke som om Xbox-divisjonen ønsker å fortsette denne praksisen i det hele tatt. Sharma har ofte snakket om å prøve å styrke både Xbox-merkevaren og Xbox-konsollene, og har antydet muligheten for eksklusive spill. Med andre ord, å fokusere utelukkende på Xbox under et Xbox-arrangement er veldig mye i tråd med den retningen.

Hvis Xbox har en presentasjon på Gamescom og/eller Tokyo Game Show, ser det ut til at vi ikke lenger vil se noen konkurrerende formater - selv om det ser ut til å være for sent å endre ting denne gangen, med bare en uke igjen til arrangementet.