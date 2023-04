Microsoft ønsker å sluttføre avtalen med Activision Blizzard

HQ

Det ser ut til at oppkjøpet av Activision Blizzard av Microsoft kan være i ferd med å gå gjennom, ettersom sistnevnte søker å fullføre avtalen selv om Federal Trade Commission velger å blokkere avtalen.

Som The New York Times rapporterer, har Microsoft snudd meningene til mange regulatorer over hele verden til fordel for avtalen, inkludert de i Storbritannia og EU som tidligere lente seg bort fra å godkjenne fusjonen.

Den britiske konkurransemyndigheten skal ta sin avgjørelse denne uken. Hvis denne avgjørelsen og den fra EU-kommisjonen også gir avtalen en viss støtte, vil Microsoft kunne utfordre FTCs avgjørelse. Skulle alt gå etter planen, kan spillgiganten oppfylle håpet om å ha kjøpt Call of Duty og Overwatch-utgiveren innen sommeren i år.

Selv om avtalen er fullført, vil det fortsatt være noen som ikke godkjenner oppkjøpet. Sony, for eksempel, vil sannsynligvis kjempe til den bitre enden, i håp om å bevise at avtalen vil gi Microsoft en urettferdig fordel i markedet.