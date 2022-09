Microsoft oppdaterer Gears of War-varemerket

HQ

Med Gears 5 valgte Microsoft og The Coalition å fjerne "of War" fra tittelen, og heller kjøre med en forenklet tittel fremover. Dette ble til og med brukt i spin-off-spillet Gears Tactics. Likevel har Microsoft nå valgt å reetablere Gears of War-varemerket, og de har til og med utvidet det også, noe som matcher ryktene om en slags Master Chief Collection-behandling av seriens originale kapitler.

Som GamingBolt skriver kan dette også være relatert til Gears 6, men uansett har varemerket blitt oppdatert for fremtidig bruk.

Det ryktes at denne Gears of War-trilogien kan bli avslørt allerede under The Game Awards, eller kanskje før.